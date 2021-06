Description

⚡Output: 19V 1.75A-2.37A 45W/33W ; Input:100-240V 50-60Hz 1.5A; Plug size: 4.0mm*1.35 mm

⚡Compatible with: ASUS X200 X200C X200CA X200M X200MA X553 X553M X553MA X553S X553SA X405U X405 X541 X541UA X541U X541S X541SA X541SC X202 X202E X556 X556U X556UA X556UB X556UF F102 F102B F102BA F510UA F510U F510 F402BA F402B F402 F553 F553M F553MA F556 F556U F556UA C200 C200M C200MA C300 C300M C300MA C300S C300SA C301S C301 C202 C202S E402MA E402M E402SA E402S E402NA E402N E402 E403S E403SA E403N E403NA E403 E203 E203N E203NA L402 L402S L402SA L402M L402W L402 L403SA,ASUS Notebook PC charger

⚡Compatible with: Asus UX305 UX305F UX305FA UX305U UX305UA UX305C UX305CA UX305L UX305LA UX430UQ UX430UA UX430UN UX430U UX430 UX303 UX303U UX303UB UX303UA UX303L UX303LB UX303LN UX410 UX410U UX410UA UX410UQ UX360UA UX360U UX360CA UX360C UX360 UX330 UX330U UX330UA UX330C UX330CA UX31A UX31LA U38N TP201SA TP201 TP201S TP300 TP300L TP300LA TP401 TP401C TP401N TX201 TX201L TX201LA Taichi 21 Taichi 31 S200 S200E S510 S510U Q302 Q302L Q302LA Q302U Q302UA Q503 Q503U Q503UA Q504 Q504U ,AC Adapter Asus

⚡Advantage: ASUS chargers manufactured with the highest quality materials and pass through over voltage /over temperature / safety Testing. CE/ FCC/ RoHS Certified for safety. This portable and space-saving charger is ideal for home, office and travel use. Please check the model of your device and the size of the connection before purchasing.

⚡Warranty: 30 Days Money Back Guarantee/12 Months Free Exchange, excellent service and 100% satisfaction!please rest assured purchase.